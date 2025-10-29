    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Атаки дронів та обстріли Харківщини: четверо поранених, пошкоджено житло та навчальні заклади
29.10.2025  09:13   Рита Парфенова

Атаки дронів та обстріли Харківщини: четверо поранених, пошкоджено житло та навчальні заклади

Минулої доби ворог обстріляв сім населених пунктів Харківщини, застосувавши дрони різних типів. Унаслідок атак поранення отримали четверо мирних жителів, серед них 75-річна жінка.


На фото с. Шевченкове Перше
Фото: ХОВА

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок атак постраждали четверо цивільних. У селі Шевченкове Перше Близнюківської громади поранено 75-річну жінку, у селі Рублене Вільхуватської громади – 52-річну жінку та 56-річного чоловіка. В Ізюмі постраждав 49-річний чоловік.

Російські війська активно застосовували безпілотники — зафіксовано використання 17 БпЛА типу «Герань-2», одного FPV-дрона та двох апаратів, тип яких уточнюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у селі Волоська Балаклія Куп’янського району зруйнований приватний будинок ;
  • в Ізюмі постраждали навчальний заклад, житлові та комерційні будівлі;
  • у селі Шевченкове Перше Лозівського району пошкоджено чотири приватні будинки;
  • у Чугуєві обстріляні об’єкти цивільного підприємства.

У Лозовій транзитний евакуаційний пункт за добу прийняв 156 людей, наразі там залишаються 33 евакуйованих. Від початку роботи пункту зареєстровано 9711 осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок ворожих атак безпілотників горіли будівлі у двох містах – Ізюмі та Чугуєві.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
