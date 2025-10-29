29.10.2025 09:13 Рита Парфенова

Атаки дронів та обстріли Харківщини: четверо поранених, пошкоджено житло та навчальні заклади

Минулої доби ворог обстріляв сім населених пунктів Харківщини, застосувавши дрони різних типів. Унаслідок атак поранення отримали четверо мирних жителів, серед них 75-річна жінка.



На фото с. Шевченкове Перше

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок атак постраждали четверо цивільних. У селі Шевченкове Перше Близнюківської громади поранено 75-річну жінку, у селі Рублене Вільхуватської громади – 52-річну жінку та 56-річного чоловіка. В Ізюмі постраждав 49-річний чоловік.

Російські війська активно застосовували безпілотники — зафіксовано використання 17 БпЛА типу «Герань-2», одного FPV-дрона та двох апаратів, тип яких уточнюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у селі Волоська Балаклія Куп’янського району зруйнований приватний будинок ;

в Ізюмі постраждали навчальний заклад, житлові та комерційні будівлі;

у селі Шевченкове Перше Лозівського району пошкоджено чотири приватні будинки;

у Чугуєві обстріляні об’єкти цивільного підприємства.

У Лозовій транзитний евакуаційний пункт за добу прийняв 156 людей, наразі там залишаються 33 евакуйованих. Від початку роботи пункту зареєстровано 9711 осіб.

