Атаки дронів та обстріли Харківщини: четверо поранених, пошкоджено житло та навчальні заклади

Минулої доби ворог обстріляв сім населених пунктів Харківщини, застосувавши дрони різних типів. Унаслідок атак поранення отримали четверо мирних жителів, серед них 75-річна жінка.
Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок атак постраждали четверо цивільних. У селі Шевченкове Перше Близнюківської громади поранено 75-річну жінку, у селі Рублене Вільхуватської громади – 52-річну жінку та 56-річного чоловіка. В Ізюмі постраждав 49-річний чоловік.
Російські війська активно застосовували безпілотники — зафіксовано використання 17 БпЛА типу «Герань-2», одного FPV-дрона та двох апаратів, тип яких уточнюється.
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
У Лозовій транзитний евакуаційний пункт за добу прийняв 156 людей, наразі там залишаються 33 евакуйованих. Від початку роботи пункту зареєстровано 9711 осіб.
