29.10.2025 12:40 Віталій Хіневич

В Основ’янському районі відбулися натхненні зустрічі з митцями

У безпечних просторах закладів освіти Основ’янського району відбулися творчі зустрічі учнів з дитячою письменницею Ланою Ра та актором Євгенієм Конощуком.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Заходи пройшли за сприяння голови адміністрації району Ганни Головчанської.

Під час зустрічей діти та їхні батьки дізналися про створення мультфільмів і написання пригод, послухали уривки з книги «Моя країна - Україна», взяли участь в інтерактивних уроках акторської майстерності та занятті з флористики.

