23.10.2025 19:54 Дмитро Колонєй
Отримав вирок мешканець Харківщини, який шпигував на користь загарбників
Чим займався чоловік на Харківщині з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє
, 44-річний мешканець Харківщини працював на російських інтервентів:
-
через месенджер Telegram за обіцяну грошову винагороду збирав та передавав інформацію про оборонні підприємства й військові об’єкти Харкова та області.
-
надіслав фото заводу в обласному центрі, прилеглі залізничні колії,
-
надав інформацію про охорону та ситуацію на території.
-
направив детальні відомості про роботу блокпоста у регіоні — зокрема кількість силовиків і розташування їхнього транспорту.
Під час судового розгляду мешканець Харківщини повністю визнав вину.
Обвинувальний вирок - 8 років позбавлення волі - ухвалено Харківським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, раніше
писав, що засуджено підполковника окупаційної армії, який віддавав злочинні накази
та брав участь у терорі місцевого населення Харківщини.
