23.10.2025  20:27   Дмитро Колонєй

Як підприємцям отримати грант на професійне навчання у Харкові

У Харкові завершується термін подання заявки на участь у програмі

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, підприємці можуть отримати грант на професійне навчання від міжнародної гуманітарної організація «CORE».
 

Хто може взяти участь у програмі

 
  • підприємці віком від 18 до 35 років, які нещодавно пройшли або планують пройти професійне навчання - курси, тренінги чи інші освітні програми. 
  • внутрішньо переміщені особи та біженці;
  • люди з інвалідністю;
  • жінки з вразливих категорій;
  • ветерани та члени родин загиблих військовослужбовців;
  • представники малозабезпечених сімей;
  • особи віком від 60 років, які прагнуть започаткувати власну справу.
 
Сума гранту складає до 30 тис. грн. Фінансування спрямоване на оплату курсів або відшкодування вартості вже пройденого навчання, яке може тривати до 3 місяців і включати курси з державною акредитацією, онлайн-програми, корпоративні тренінги та освітні програми навчальних центрів.
 
Подати заявку на участь у програмі можна до 31 жовтня 2025 року. Детальні умови - за посиланням.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що підприємці Харківщини отримають гранти для розвитку бізнесу.
 
 
Тэги:  допомога, освіта, харків, підприємці
