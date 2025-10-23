    
23.10.2025  21:00   Дмитро Колонєй

Ви формуєте інженерну думку України - Ігор Терехов

Відбувся урочистий захід з нагоди 140-річчя з дня заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у ювілейному святі взяли участь мер Харкова Ігор Терехов, представники НАН України, керівництво і викладачі вишу, студенти та ін.
 
Ігор Терехов подякував освітянам за вагомий внесок у розвиток науки та невпинну роботу в часи війни.
 
«Історія Харкова та ХПІ взаємопов’язані. Стіни політеха виховали багатьох видатних науковців. Те, що ви формуєте інженерну думку України, - це аксіома. І завдяки таким провідним вишам, як ваш, Харків завжди був студентським містом. Наше спільне завдання зараз - зберегти цей потенціал, незважаючи на труднощі воєнного часу. Дякую за те, що в надскладних умовах ви формуєте майбутнє нашої нації», - зазначив міський голова.
 
Кращим працівникам НТУ «ХПІ» Ігор Терехов вручив нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, Подяки міського голови, почесні грамоти виконавчого комітету міськради та цінні подарунки.
 
Фотогалерея

