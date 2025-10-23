23.10.2025 21:32 Дмитро Колонєй

Мешканців Харкова турбує відбудова житла, безпечна освіта дітей та соціальні питання (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з мешканцями Немишлянського району міста.



Як повідомляє РЕДПОСТ, у зустрічі Ігоря Терехова з містянами також взяли участь заступники мера, керівники міських департаментів, районної адміністрації та комунальних підприємств.

Житилі району порушували питання щодо

відбудови житла;

ремонту осель;

налагодження освітнього процесу школярів у безпечних просторах;

допомоги у вирішенні соціальних питань тощо.

Крім того, харків’яни поділилися з мером ідеями щодо вдосконалення міського простору.

Ігор Терехов доручив вирішення озвучених містянами проблем керівникам профільних департаментів і комунальних служб.

