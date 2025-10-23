    
Главная Новини Харкова Влада Мешканців Харкова турбує відбудова житла, безпечна освіта дітей та соціальні питання (фото)
23.10.2025  21:32   Дмитро Колонєй

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з мешканцями Немишлянського району міста.


Як повідомляє РЕДПОСТ, у зустрічі Ігоря Терехова з містянами також взяли участь заступники мера, керівники міських департаментів, районної адміністрації та комунальних підприємств. 
 
Житилі району порушували питання щодо
  • відбудови житла;
  • ремонту осель;
  • налагодження освітнього процесу школярів у безпечних просторах;
  • допомоги у вирішенні соціальних питань тощо.
 
 
 
 
 
Крім того, харків’яни поділилися з мером ідеями щодо вдосконалення міського простору. 
 
Ігор Терехов доручив вирішення озвучених містянами проблем керівникам профільних департаментів і комунальних служб.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов відзначив героїв, які врятували дітей після ворожого обстрілу Харкова.
 
Тэги:  ігор терехов, зустріч з містянами, харків
