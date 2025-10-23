23.10.2025 21:32 Дмитро Колонєй
Мешканців Харкова турбує відбудова житла, безпечна освіта дітей та соціальні питання (фото)
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з мешканцями Немишлянського району міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у зустрічі Ігоря Терехова з містянами також взяли участь заступники мера, керівники міських департаментів, районної адміністрації та комунальних підприємств.
Житилі району порушували питання щодо
-
відбудови житла;
-
ремонту осель;
-
налагодження освітнього процесу школярів у безпечних просторах;
-
допомоги у вирішенні соціальних питань тощо.
Крім того, харків’яни поділилися з мером ідеями щодо вдосконалення міського простору.
Ігор Терехов доручив вирішення озвучених містянами проблем керівникам профільних департаментів і комунальних служб.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що мер Харкова Ігор Терехов відзначив героїв, які врятували дітей
після ворожого обстрілу Харкова.
