    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Сміливість, яка запобігла трагедії: Ігор Терехов про героїзм під час обстрілу дитсадка
23.10.2025  18:19   

Сміливість, яка запобігла трагедії: Ігор Терехов про героїзм під час обстрілу дитсадка

Мер Харкова Ігор Терехов подякував за врятовані життя рятувальників, поліцейських та співробітників закладу.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов відзначив героїв та звернувся до всіх, хто рятував дітей під час ворожого удару по місту.
 
"Немає таких слів, які б могли повною мірою передати нашу вдячність харківським рятувальникам і поліцейським за те, що вони щодня роблять для Харкова, коли першими приїжджають на місця ворожих обстрілів, коли, не вагаючись, ризикують своїм життям, аби врятувати інших!
 
Якби не ці сміливці, які під звуки сирен і вибухів один за одним виносили дітей з задимленого підвалу охопленої полум’ям будівлі, остання ворожа атака по дитсадку могла обернутися найжахливішою трагедією для України і всього цивілізованого світу. 
 
Адже, нагадаю, під час обстрілу в укритті перебували 48 маленьких діток, виховательки, технічний персонал. І лише завдяки рішучості та самовідданості наших героїв усі вони залишилися живими! 
 
Також моя подяка співробітникам дитсадка, які не розгубилися і вчасно відвели малечу в підвал. Подяка кожному харків’янину, хто в ту хвилину опинився поруч і без роздумів кинувся допомагати. 
 
Саме в такі миті ми розуміємо, чому наше місто стоїть - бо його тримають неймовірно сильні люди! Якими захоплюється вся Україна, і якими так пишається Харків!"  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про наслідки прильоту по дитячому садку у Холодногірському районі Харкова. 
 

Фотогалерея

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
