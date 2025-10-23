    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині розмінували сотні гектарів території за тиждень
23.10.2025  18:50   Дмитро Колонєй

На Харківщині розмінували сотні гектарів території за тиждень

Стало відомо, скільки будинків, газоводів, автомобільних доріг та ліній електропередач на Харківщині стали безпечнішими.

Розмінували сотні гектарів території за тиждень сапери області: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  за тиждень вибухотехніки розміновали майже 261 гектар території Харківської області. Системну організацію заходів забезпечив Центр координації протимінної діяльності.
 
За минулий тиждень на Харківщині обстежили: 
 
  • понад 136 гектарів сільгоспугідь;
  • майже 19 кілометрів ділянок автомобільних доріг;
  • понад 4,7 кілометра ліній електропередач;
  • 2 кілометри газопроводів;
  • розмінували 15 домоволодінь;
  • повторно підключили до електромережі 3570 абонентів.
  • знешкодили 2437 вибухонебезпечних предметів.
 
Рятувальники нагадують: про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження слід негайно повідомляйте за номерами 101, 102.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час роботи у полі підірвався трактор, постраждав тракторист.
 
Тэги:  міни, розмінування, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.10 Надзвичайні події Окупанти мінують прикордоння Харківщини дровами-обманками 14.10 Надзвичайні події На Харківщині виявили снаряд часів Другої світової війни 13.10 Надзвичайні події На Харківщині сапери ДСНС за тиждень знешкодили понад 530 вибухонебезпечних предметів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 