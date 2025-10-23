    
23.10.2025  19:24   Дмитро Колонєй

Скільки малюків з’явилося на світ у Харкові за минулий тиждень

Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну в Харкові народилася 9588 дітей.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ протягом тижня з 16 по 22 жовтня 2025 року в місті Харкові на світ з’явилося 58 дітей:
 
  • 29 хлопчиків та
  • 29 дівчаток, у тому числі двійня - дівчатка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському метро поліцейські знайшли маленьку дівчинку.
 

 

