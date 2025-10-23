На Харківщині тривать п'ять боїв з російськими загарбниками

В этот день

Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для завершення розпочатих справ і підбиття підсумків. Емоційна стабільність допоможе ухвалювати зважені рішення навіть у складних ситуаціях.

Прогноз погоди у Харкові на 23 жовтня Прогноз погоди для Харкова передбачає хмарний день. Вранці можливий дощ, остання частина дорби буде сухою.