    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині тривать п'ять боїв з російськими загарбниками
23.10.2025  17:43   Дмитро Колонєй

На Харківщині тривать п'ять боїв з російськими загарбниками

Оперативна ситуація по Харківщині на 23 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.  
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.
     
  • На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. Сили оборони успішно відбили одну атаку, ще два бойові зіткнення тривають..

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україну повернуто 1000 тіл українських військовослужбовців.

 

