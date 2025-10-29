29.10.2025 07:30 Рита Парфенова

29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Історія Всесвітнього дня боротьби з інсультом розпочалася у 2004 році, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила інсульт глобальною епідемією.

Інсульт залишається однією з головних причин смерті та інвалідності як у світі, так і в Україні. Причому, кількість хворих рік у рік зростає, а «вік» хвороби знижується.



За даними ВООЗ, інсульт посідає третє місце серед причин смерті європейців після серцево-судинних та онкологічних захворювань. В Україні щороку 100-110 тисяч людей стають жертвами цього підступного захворювання. Причому кожен п'ятий помирає, кожен десятий стає безпорадним інвалідом, а 35% постраждалих від інсульту – це люди працездатного віку.

* * *

1999 року наказом міністра оборони України засновано День військового фінансиста Збройних Сил України, який відзначається щорічно 29 жовтня.



Розвиток Збройних сил залежить не тільки від обсягів виділених із бюджету коштів, а й від ефективного їх використання. Для цього й потрібні військові фінансисти, чия спеціальність пов'язана з веденням фінансового господарства як однієї із сторін забезпечення бойової та повсякденної діяльності війська.



* * *



Всесвітній день псоріазу відзначається 29 жовтня 2004 року. Дату справляють лікарі-дерматологи, їхні пацієнти та всі ті, хто мають відношення до лікування та профілактики цієї хронічної хвороби. За статистикою псоріаз страждають 3% населення планети. Головною метою Дня є інформування людей про причини виникнення та життя при прояві даної патології.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем українські віряни вшановують пам’ять священномучениці Анастасії Римлянки, яка жила у ІІІ столітті.

Святу Анастасію вважали покровителькою овець, тож у цей день стригли вовну тварин та пряли нитки. А пізніше з них в’язали теплі шкарпетки та рукавиці, а також тканини для зимового одягу.



Цього дня намагалися зібратися усією родиною. Вважалося, що так родичі житимуть у мирі та злагоді.

У народі 29 жовтня носило назву Анастасія Осіння. Казали «Прийшла Анастасія – осінь до кінця дійшла». Цей день вважали рубежем, коли природа остаточно засинає, а зима вже «на порозі».



Що не можна робити:

проводити у компанії малознайомих людей. Можливі сварки на рівному місці;

одягати прикраси з дрібного бісеру та бурштину. Вважається, що це може спричинити хвороби.

конфліктувати, сваритися – вважалося, що будь-який прояв гніву «запечатує» душевний спокій і привертає втрати;

палити сміття – казали: «Анастасія на вогні зло згортає, не розпалюй гніву – спали гріх»;

зі смутком дивитися в дзеркало – можна накликати меланхолію або застій у справах.

Також цього дня

539 року до н. е. перський цар Кір Великий підкорив Вавилон.



439 – вандали захопили Карфаген.



1187 – Папа Римський Григорій VIII проголосив Третій Хрестовий похід.



1888 – 17 (29 жовтня) у районі села Борки під Харковом сталася аварія імператорського поїзда. Фото із місця катастрофи зробив знаменитий харківський фотограф Олексій Іваницький. Незважаючи на численні людські жертви та сильні ушкодження рухомого складу, у тому числі царського вагона, сам імператор Олександр III та члени його сім'ї залишилися живими. Порятунок імператорської сім'ї в офіційній пресі та в церковній традиції інтерпретувався як чудовий; на місці катастрофи було споруджено православний храм.



1914 – перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе.



1929 – на біржах світу стався крах («чорний вівторок»), з якого розпочалася Велика депресія.



1945 – вперше надійшли у продаж кулькові ручки (через 57 років після отримання патенту).



1947 - компанія "Дженерал Електрик" вперше застосувала сухий лід для "начинки" хмар з метою дощу.



1969 – відбулася перша передача даних між двома комп'ютерами мережі в рамках проекту ARPANET.



2011 – у Львові відкрито стадіон Арена Львів для проведення матчів чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.



2012 – Microsoft представила мобільну ОС Windows Phone 8.

Народилися цього дня

1451 – Христофор Колумб, мореплавець, іспанський адмірал, першовідкривач Саргасова та Карибського морів, Багамських та Антильських островів, частини північного узбережжя Південної Америки та карибської берегової межі Центральної Америки. Серед великих діячів світової цивілізації мало хто може зрівнятися з Колумбом за кількістю публікацій, присвячених його життю, і водночас за великою кількістю «білих плям» у біографії. Наприклад, дата народження Колумба в різних джерелах коливається між 25 серпня і 31 жовтня 1451 року.



1971 - Вайнона Райдер, американська актриса ("Едвард руки-ножиці", "Перерване життя", "Дракула", "Русалки").

1972 – Родіон Лука, український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор.

1981 – Руслан Ротань, український футболіст та тренер.

Іменини відзначають

Агата, Анастасія, Андрій, Василь, Віктор, Ганна, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Марія, Микола, Олексій, Опанас, Павло, Тимофій, Пилип, Ян.