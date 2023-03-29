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29.03.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

Для відновлення світла в одному із сіл Харківщини піротехніки знищили мінне поле

Фахівці Балаклійського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" повернули світло жителям села Щурівка Балаклійської громади, передає РЕДПОСТ .

ЕНЕРГЕТИКИ
 
"Для заживлення знеструмленого майже рік тому населеного пункту енергетики відновили розбиту вибухами багатокілометрову лінію 10 кВ, а потім "підняли" мережу 0,4 кВ в самому селі та розташованих навколо садівничих товариствах”, - розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков. 
 
Першими трасою йшли сапери, одразу за ними  — ремонтні бригади. Небезпека чатувала на кожному кроці. 
 
На одній з ділянок електромережі виявили справжнє мінне поле — понад тридцять протитанкових та протипіхотних вибухових пристроїв. В інших місцях доводилося  неодноразово натикатися на міни-пелюстки. В середині лютого саме на такому боєприпасі отримав поранення ноги електромонтер Балаклійського РЕМ. Зараз постраждалий проходить лікування.
 
"Зараз в селі Щурівка залишилося щонайбільше десять відсотків місцевих — приблизно тридцять-сорок осіб. Однак з появою світла люди вже почали повертатися додому", - зазначив Олексій Вишняков.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули складну аварію.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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