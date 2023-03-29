29.03.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Для відновлення світла в одному із сіл Харківщини піротехніки знищили мінне поле

Фахівці Балаклійського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" повернули світло жителям села Щурівка Балаклійської громади, передає РЕДПОСТ .

"Для заживлення знеструмленого майже рік тому населеного пункту енергетики відновили розбиту вибухами багатокілометрову лінію 10 кВ, а потім "підняли" мережу 0,4 кВ в самому селі та розташованих навколо садівничих товариствах”, - розповів начальник Балаклійського РЕМ Олексій Вишняков.

Першими трасою йшли сапери, одразу за ними — ремонтні бригади. Небезпека чатувала на кожному кроці.

На одній з ділянок електромережі виявили справжнє мінне поле — понад тридцять протитанкових та протипіхотних вибухових пристроїв. В інших місцях доводилося неодноразово натикатися на міни-пелюстки. В середині лютого саме на такому боєприпасі отримав поранення ноги електромонтер Балаклійського РЕМ. Зараз постраждалий проходить лікування.

"Зараз в селі Щурівка залишилося щонайбільше десять відсотків місцевих — приблизно тридцять-сорок осіб. Однак з появою світла люди вже почали повертатися додому", - зазначив Олексій Вишняков.



