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29.03.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

В Україні проведуть марафон зустрічей для абітурієнтів 2023

Молодіжна організація «Молоде покоління» спільно з Національним Фестивалем «Код Нації» проведуть онлайн зустрічі.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що на заходах експерти у галузі освіти, представники ЗВО та вступники минулих років допоможуть абітурієнтам 2023 року з’ясувати всі деталі та нюанси вступу до закладів вищої освіти у 2023 році, проведення НМТ-2023, визначення пріоритетів та значення вагових коефіцієнтів і поділяться дієвими лайфхаками щодо написання мотиваційних листів.
 
Частина зустрічей відбуватиметься у вигляді профорієнтаційних заходів. Активні учасники марафону матимуть можливість отримати невеликі сувеніри від Національного Фестивалю «Код Нації».
 
Перша з п’яти зустрічей, що відбудуться у межах марафону у весняно-літній період цього року, запланована у форматі відеоконференції на 01 квітня 2023 року о 12:00 на платформі meet.google.com. Щоб взяти участь у зустрічі, учасники мають попередньо зареєструватися за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що що потрібно абітурієнту для реєстрації на проходження НМТ.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  освіта, нмт
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