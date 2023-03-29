29.03.2023 16:34 Дмитро Колонєй

В Україні подорожчає м'ясо: у якій мірі

Про тенденції на ринку розповів експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Delo.ua, за словами аналітика УКАБ Максим Гопка,

традиційно перед Великоднем спостерігає підвищення цін на ряд продуктів, зокрема на м'ясо. Підвищення цін на живець свиней розпочалося з середини березня.

"Постачальники живця фіксують високу активність заготівельників, котрі завчасно хочуть гарантувати достатні об’єми закупівлі. Завжди до повномасштабної війни перед Великоднем зростав імпорт свинини, проте наразі ці об’єми є набагато меншими. Незважаючи на скорочення поголів’я та складну ситуацію в галузі свинарства імпортна свинина наразі дорожча для переробників, тому і активність на внутрішньому ринку розпочалась ще раніше”, - каже Гопка.

Ціни на свинину до середини квітня під тиском сезонного характеру можуть зрости до 10%, проте після свята ціни повинні знизитися.



