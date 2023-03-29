    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість В Україні подорожчає м'ясо: у якій мірі
29.03.2023  16:34   Дмитро Колонєй

В Україні подорожчає м'ясо: у якій мірі

Про тенденції на ринку розповів експерт.

Подорожчає м'ясо в Україні: у якій мірі прогнозує експерт
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Delo.ua, за словами аналітика УКАБ Максим Гопка,
традиційно перед Великоднем спостерігає підвищення цін на ряд продуктів, зокрема на м'ясо. Підвищення цін на живець свиней розпочалося з середини березня.
 
"Постачальники живця фіксують високу активність заготівельників, котрі завчасно хочуть гарантувати достатні об’єми закупівлі. Завжди до повномасштабної війни перед Великоднем зростав імпорт свинини, проте наразі ці об’єми є набагато меншими. Незважаючи на скорочення поголів’я та складну ситуацію в галузі свинарства імпортна свинина наразі дорожча для переробників, тому і активність на внутрішньому ринку розпочалась ще раніше”, - каже Гопка. 
 
Ціни на свинину до середини квітня під тиском сезонного характеру можуть зрости до 10%, проте після свята ціни повинні знизитися.
 

Источник:   Delo.ua
 Тэги:  прогноз, ціни, м'ясо, великдень, продукти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.03 Економіка та промисловість Популярний овоч знизився у ціні: який саме та чому 24.03 Економіка та промисловість В Україні продовжать бити усі рекорди ціни на цибулю: чому саме 21.03 Армія У ГУР розповіли, чого найбільше боїться Путін
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 