Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 30 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 190 вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 5 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,4 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 12,8 км ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 190 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 130 саперів та 52 одиниць техніки.
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