06.04.2023 09:58 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 30 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 190 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 5 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,4 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 12,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 190 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 130 саперів та 52 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2029,5 га території, 260,3 км автомобільних доріг, 977,9 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 55 тис. 198 ВНП. у селі Новоосинове Куп'янського району 16-ти річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої;

у селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області. Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталося 2 підрива людей на вибухонебезпечних предметах.



