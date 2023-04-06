    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
06.04.2023  09:58   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 30 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 190 вибухових предметів.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 5 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,4 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 12,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 190 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 130 саперів та 52 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2029,5 га території, 260,3 км автомобільних доріг, 977,9 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 55 тис. 198 ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталося 2 підрива людей на вибухонебезпечних предметах.
  • у селі Новоосинове Куп'янського району 16-ти річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої;
  • у селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Надзвичайні події Розмінування Харківщини: за добу знешкоджено більше двох сотень снарядів 04.04 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 31.03 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 