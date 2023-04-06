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06.04.2023  11:17   

Подробиці підриву підлітка на міні розповіли в поліції

Поліція з’ясовує обставини підриву підлітка на вибуховому пристрої у Харківській області.


Фото з відкритих джерел

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Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації, подія трапилась 5 квітня поблизу місцевого спортивного майданчика в селі Новоосинове Куп’янського району.

16-річний хлопець знайшов невідомий предмет та торкнувся його палицею, внаслідок чого пролунав вибух.

Постраждалого з мінно-вибуховою травмою госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Стан його здоров’я медики оцінюють як середньо тяжкий.
 
На місце події виїжджала слідчо–оперативна група Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області. Правоохоронці зібрали речові докази та задокументували злочин.
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталося 2 підрива людей на вибухонебезпечних предметах.
  • у селі Новоосинове Куп'янського району 16-ти річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої;
  • у селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області.

 


Тэги:  міна, вибух, харків, агрессия россии
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