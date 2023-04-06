Подробиці підриву підлітка на міні розповіли в поліції

Поліція з’ясовує обставини підриву підлітка на вибуховому пристрої у Харківській області.
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації, подія трапилась 5 квітня поблизу місцевого спортивного майданчика в селі Новоосинове Куп’янського району.
16-річний хлопець знайшов невідомий предмет та торкнувся його палицею, внаслідок чого пролунав вибух.
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