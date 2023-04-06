06.04.2023 11:17

Подробиці підриву підлітка на міні розповіли в поліції

Поліція з’ясовує обставини підриву підлітка на вибуховому пристрої у Харківській області.



Фото з відкритих джерел

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації, подія трапилась 5 квітня поблизу місцевого спортивного майданчика в селі Новоосинове Куп’янського району. 16-річний хлопець знайшов невідомий предмет та торкнувся його палицею, внаслідок чого пролунав вибух.

Постраждалого з мінно-вибуховою травмою госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Стан його здоров’я медики оцінюють як середньо тяжкий.

На місце події виїжджала слідчо–оперативна група Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області. Правоохоронці зібрали речові докази та задокументували злочин.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу сталося 2 підрива людей на вибухонебезпечних предметах.

у селі Новоосинове Куп'янського району 16-ти річний підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої;

у селі Нова Гусарівка на вибуховому пристрої підірвався працівник відділу спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС в Чернігівській області.



