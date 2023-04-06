06.04.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова комунальники усунули аварію

У середу бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 12 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували 10 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Шевченківському районі проведено великий комплекс ремонтно-відновлювальних робіт на магістралі діаметром 300 мм на вулиці 23 Серпня.

«Перед початком робіт склали чіткий план дій, а також запаслися необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами. У ході проведення заходів переклали технічно зношену ділянку магістралі із заміною запірної арматури. Капітально відремонтували оглядовий колодязь, а також встановили новий пожежний гідрант.

Паралельно на магістралі діаметром 200 мм на вулиці Ахсарова продовжуємо комплекс підготовчих робіт до заміни ділянки трубопроводу», - повідомив начальник районної служби Андрій Целогородцев.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Сьогодні бригади АВР розпочали ліквідацію 10 аварійних ситуацій на водоводах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



