02.03.2023 15:12 Дмитро Колонєй

Афера на сотні мільйонів: підприємці на Харківщині протизаконно користувилися водосховищем

Прокуратура Харківщини захистила інтереси держави.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням а Харківську прокуратуру підприємством тривалий час використовується водосховище у Куп‘янському районі для рибогосподарських потреб лише на підставі Режиму рибогосподарської експлуатації водойм та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів.

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При цьому право користування водосховищем та земельними ділянками, на яких воно розташовано, відповідачем не набуто та не зареєстровано. Отже, не маючи договорів оренди, підприємство займалося рибогосподарською діяльністю.

Використання водного об’єкта із зайнятими ним землями водного фонду всупереч встановленому законодавством порядку суперечить інтересам держави у сфері ефективного і раціонального використання природних ресурсів.

Внаслідок допущених порушень підриваються економічні основи держави, оскільки вона, як законний власник, не отримує плату за користування землею та водним об’єктом та позбавляється законного і найбільш повного джерела доходу, що призводить до неможливості спрямувати ці кошти на реалізацію програм соціально-економічного розвитку.

Суд задовольнив позовну заяву Куп’янської окружної прокуратури в інтересах Харківської обласної державної адміністрації та органу місцевого самоврядування до приватного підприємства про звільнення водного об’єкта площею 410 га разом із зайнятими ним земельними ділянками вартістю понад 750 млн грн та повернення їх у відання держави.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



