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02.03.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік допоміг зловмиснику позбутися тіла вбитого

Зловмисник разом із вбивцею загорнули померлого у килим, вивезли тіло на металевій тачці до водоймища і скинули у воду.

Харківська область тіло вбитого
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
У процесі слідства було встановлено наступне, щоб приховати сліди злочину та позбутися тіла померлого зловмиснику допоміг 52-річний неодноразово судимий мешканець міста Ізюм.
 
За його словами, саме він допоміг загорнути тіло вбитого у килим, вивезти труп на металевій тачці до річки Сухий Ізюмець і скинути у воду.
 
1 березня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною 1 статті 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч із 31 грудня на 1 січня у процесі розпивання спиртних напоїв виникла сварка між людьми. Під час якої зловмисник жорстокого побив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер. Тіло загиблого завернули в килим і на тачці відвезли до річки та скинули у воду.
 
Оперативники Ізюмського районного управління поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний чоловік.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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