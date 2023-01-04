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04.01.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли тіло біля річки замотане в килим

Тіло було знайдено біля річки Сухий Ізюмець.

У Харківській області знайшли труп чоловіка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці 2 січня отримали інформацію про знайдене тіло біля річки Сухий Ізюмець. Труп був замотаний у килим.
 
Як з'ясувалося, у ніч із 31 грудня на 1 січня у процесі розпивання спиртних напоїв виникла сварка між людьми. Під час якої зловмисник жорстокого побив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер.
 
Тіло загиблого завернули в килим і на тачці відвезли до річки та скинули у воду.
 
Оперативники Ізюмського районного управління поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний чоловік.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Нагадаємо, у Харківській області жінка вчинила вбивство і винесла труп на дитячий майданчик.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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