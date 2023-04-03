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03.04.2023  09:36   Дмитро Колонєй

Ділок протизаконно видобував пісок на Харківщині

Чекає на суд чоловік, який незаконно виокрустовував надра країни на Харківщині.

Вкрав півмільйона кубометрів піску та чекає на суд ділок на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із плосиланням на Харківську прокуратуру, директор підприємства, що спеціалізується на видобуванні корисних копалин, з 2020 року незаконно видобував пісок на земельній ділянці площею майже 20 га на території Балаклійської ОТГ Ізюмського району.
 
 
Так, підприємець свою незаконну оборудку проводив поза межами ліцензійної площі, встановленої спеціальним дозволом на користування надрами та актом про надання гірничого відводу, та без правовстановлюючих документів на земельні ділянки. 
 
Вкрав півмільйона кубометрів піску та чекає на суд ділок на Харківщині
 
Відповідно до висновків експертів, тривалі та систематичні незаконні дії надрокористувача створили небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля.
 
Вкрав півмільйона кубометрів піску та чекає на суд ділок на Харківщині
 
За вказаний період підприємство видобуло понад 500 тис. кубічних метрів піску. 
 
Вкрав півмільйона кубометрів піску та чекає на суд ділок на Харківщині
 
Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківського афериста, який ошукав пенсіонерів постраждалого району на 100 тисяч гривень.
 
 

Источник:   Харківську прокуратуру
 Тэги:  афера, кража, харків, шахрайство
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