03.04.2023 09:36 Дмитро Колонєй

Ділок протизаконно видобував пісок на Харківщині

Чекає на суд чоловік, який незаконно виокрустовував надра країни на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із плосиланням на Харківську прокуратуру, директор підприємства, що спеціалізується на видобуванні корисних копалин, з 2020 року незаконно видобував пісок на земельній ділянці площею майже 20 га на території Балаклійської ОТГ Ізюмського району.

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Так, підприємець свою незаконну оборудку проводив поза межами ліцензійної площі, встановленої спеціальним дозволом на користування надрами та актом про надання гірничого відводу, та без правовстановлюючих документів на земельні ділянки.



Відповідно до висновків експертів, тривалі та систематичні незаконні дії надрокористувача створили небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля.

За вказаний період підприємство видобуло понад 500 тис. кубічних метрів піску.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.



