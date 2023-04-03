03.04.2023 09:01 Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 3 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 2 по 3 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.



Харківщина на ранок 3 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 2 по 3 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 43 оперативних виїзди, з яких:

36 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.

Із 38 пожеж, що трапились за добу, 27 виникло у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала біля 100 га. Горіла торішня суха трава, гілля, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів.



