03.04.2023 08:31 Дмитро Колонєй
Під час обстрілу Харківщини поранена літня жінка - ХОВА
Від ударів ворога постраждали чотири райони Харківщини.
Як поівідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, вороги продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області.
Минулої доби під обстрілами перебували
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Куп'янськ,
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Ветеринарне,
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Гатище,
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Великий Бурлук,
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Дворічна,
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Крохмальне та інші населені пункти.
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Поранення зазнала 65-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості.
У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину.
Також ворог обстріляв з РСЗВ с. Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.
Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи обстежили майже 2 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.
На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат.
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