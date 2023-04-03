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03.04.2023  08:31   Дмитро Колонєй

Під час обстрілу Харківщини поранена літня жінка - ХОВА

Від ударів ворога постраждали чотири райони Харківщини.

Як поівідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, вороги продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області.
 
Минулої доби під обстрілами перебували
  • Куп'янськ,
  • Ветеринарне,
  • Гатище,
  • Великий Бурлук,
  • Дворічна,
  • Крохмальне та інші населені пункти. 
 
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Поранення зазнала 65-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості. 
 
У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину.
 
Також ворог обстріляв з РСЗВ с. Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.
 
Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи обстежили майже 2 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.
 
На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на ранок 3 квітня 2023 року від Генштабу ЗСУ.
 

Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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