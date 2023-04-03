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03.04.2023  08:08   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв деокуповані селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 3 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли деокуповані селища Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Геншаб ЗСУ.
 
  • На Слобожанському напрямку противник обстріляв 4 селища Харківщини Ветеринарне, Хатище, Великий Бурлук та Колодязне.
  • На Куп'янському напрямку під ворожий вогонь потрапили 7 населених пунктів Харківщини: Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутківка, Західна, Масютівка, Крохмальне.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині 2 квітня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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