10.04.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Шукав щось біля паркану: у Харкові викрили можливо збувача наркотиків

9 квітня на вулиці Пантелеймонівській правоохоронці помітили чоловіка та жінку, які поводили себе підозріло.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Згодом, громадянин почав шукати щось біля паркану та підняв невідомий пакет.

Поліцейські підійшли до громадян для перевірки. Раптом чоловік різко почав бігти, але патрульні відразу його наздогнали. Інспектори провели поверхневу перевірку, під час якої виявили у останнього зіп-пакети з, імовірно, наркотичними речовинами.

Також у телефоні, патрульні виявили фото з місцем розташування пакетів з речовинами. Громадянин зізнався поліцейським, що у пакетах наркотична речовина "солі".

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.



