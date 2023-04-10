Великодній кошик: скільки коштують м'ясо та ковбаси у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, ці продукти можна придбати на ринках міста, у супермаркетах та спеціалізованих магазинах м'ясних продуктів.

Свіже м'ясо (окіст свинини) на ринках в середньому коштує від 160 до 175 грн/кг, сало - від 140 до 220 грн/кг, домашня ковбаса - від 200 до 250 грн/кг.

У магазинах «Салтівський м'ясокомбінат» ковбаса домашня куряча має вартість близько 185 грн/кг, грудинка по-угорськи - 350 грн/кг, балик «Дарницький» - 370 грн/кг. У магазинах «Безлюдівський м'ясокомбінат» грудинка коштує близько 220 грн/кг, домашня ковбаса - 160 грн/кг.

Раніше РЕДПОСТ наводив ціни на асортимент продуктів бакалійної групи: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.