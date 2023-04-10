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10.04.2023  12:29   Рита Парфенова

Великодній кошик: скільки коштують м'ясо та ковбаси у Харкові

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку повідомляє про ціни на м'ясні страви та ковбаси перед Великоднем.

ковбаса у великоднему кошику

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду,  ці продукти можна придбати на ринках міста, у супермаркетах та спеціалізованих магазинах м'ясних продуктів.

Свіже м'ясо (окіст свинини) на ринках в середньому коштує від 160 до 175 грн/кг, сало - від 140 до 220 грн/кг, домашня ковбаса - від 200 до 250 грн/кг.

У магазинах «Салтівський м'ясокомбінат» ковбаса домашня куряча має вартість близько 185 грн/кг, грудинка по-угорськи - 350 грн/кг, балик «Дарницький» - 370 грн/кг. У магазинах «Безлюдівський м'ясокомбінат» грудинка коштує близько 220 грн/кг, домашня ковбаса - 160 грн/кг.

Раніше РЕДПОСТ наводив ціни на асортимент продуктів бакалійної групи: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  ціни, харків
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