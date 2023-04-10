Великодній кошик: скільки коштують м'ясо та ковбаси у Харкові

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку повідомляє про ціни на м'ясні страви та ковбаси перед Великоднем.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, ці продукти можна придбати на ринках міста, у супермаркетах та спеціалізованих магазинах м'ясних продуктів.
Свіже м'ясо (окіст свинини) на ринках в середньому коштує від 160 до 175 грн/кг, сало - від 140 до 220 грн/кг, домашня ковбаса - від 200 до 250 грн/кг.
У магазинах «Салтівський м'ясокомбінат» ковбаса домашня куряча має вартість близько 185 грн/кг, грудинка по-угорськи - 350 грн/кг, балик «Дарницький» - 370 грн/кг. У магазинах «Безлюдівський м'ясокомбінат» грудинка коштує близько 220 грн/кг, домашня ковбаса - 160 грн/кг.
Раніше РЕДПОСТ наводив ціни на асортимент продуктів бакалійної групи: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.
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