10.04.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 70 аварій протягом тижня

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 70 аварійних ситуацій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Також було впорядковано 68 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 25 водорозбірних колонок.

Як повідомили на підприємстві, ремонтники працюють у штатному режимі. Оперативно та якісно усуваються аварійні ситуації, системно аналізується стан міського водопровідного господарства та проводиться необхідна профілактична робота. Комплексні заходи виконуються досвідченими майстрами, які забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами.

Напередодні аварійники усунули 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили дев'ять оглядових колодязів. Сьогодні, 10 квітня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» ліквідують сім аварійних ситуацій на водопровідних мережах.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



