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07.04.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Газовики Харківської області усувають наслідки обстрілів

Фахівці проводять ремонтні роботи у 10 громадах області.

ГАЗ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Цього тижня спеціалісти Харківгазу провели ремонтно-відновлювальні роботи у Борівській, Ізюмській, Чкаловській, Балаклійській, Циркунівській, Липецькій, Печенізькій, Савинській, Вільхівській громадах.
Наразі найбільша кількість домоволодінь без газопостачання залишається в Ізюмській, Чкаловській, Вільхівській громадах - близько 5 500. Однак у Борівській громаді вдалося відновити доступ до енергоресурсу усім споживачам.
 
Куп’янська громада знову піддалася артилерійському обстрілу, під час якого постраждала газова інфраструктура. Так, у результаті бойових дій було пошкоджено розподільчий надземний  газопровід середнього тиску. Аварійно-диспетчерська бригада негайно виїхала на місце події та розпочала проведення аварійно-відновлювальних робіт без припинення газопостачання споживачам.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники перекладають ділянку водопроводу.
 

Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкг, харків
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