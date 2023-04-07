07.04.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Газовики Харківської області усувають наслідки обстрілів

Фахівці проводять ремонтні роботи у 10 громадах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Цього тижня спеціалісти Харківгазу провели ремонтно-відновлювальні роботи у Борівській, Ізюмській, Чкаловській, Балаклійській, Циркунівській, Липецькій, Печенізькій, Савинській, Вільхівській громадах.

Наразі найбільша кількість домоволодінь без газопостачання залишається в Ізюмській, Чкаловській, Вільхівській громадах - близько 5 500. Однак у Борівській громаді вдалося відновити доступ до енергоресурсу усім споживачам.

Куп’янська громада знову піддалася артилерійському обстрілу, під час якого постраждала газова інфраструктура. Так, у результаті бойових дій було пошкоджено розподільчий надземний газопровід середнього тиску. Аварійно-диспетчерська бригада негайно виїхала на місце події та розпочала проведення аварійно-відновлювальних робіт без припинення газопостачання споживачам.



