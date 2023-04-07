07.04.2023 17:31 Дмитро Колонєй

Мешканці України можуть отримати по 6600 грн: хто саме

Французька організація надає фінансову підтримку переселенцям.

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Visit Ukraine, виплата від французької організації ACTED Ukraine, виплата 6600 грн. видається один платежем. Гроші надають українцям, які були змушені залишити одну із 8 областей України.

Організація надає фінансову підтримку переселенцям, які виїхали з таких областей:

▪️Донецькій,

▪️Луганській,

▪️Харківській,

▪️Сумський,

▪️Чернігівській,

▪️Миколаївській,

▪️Запорізькій,

▪️Херсонській.

Які категорії переселенців можуть розраховувати на виплату:

одинокі матері або батьки, які виховують дітей;

одинокі люди похилого віку (60 років і старше);

сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

сім'ї з вагітними та жінками, що годують;

сім'ї з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;

сім'ї, у яких через бойові дії повністю або частково було пошкоджено житло.

Сума за всі три місяці виплачується одночасно у розмірі 6600 грн. Оплата провадиться через відділення Ощадбанку, "Укрпошти" або ж на картку Ощадбанку.

Що потрібно зробити, аби отримати допомогу

Звернутися до одного з телефонів:

0800334589 (гаряча лінія);

0800336936 (кол-центр).

Заяву розглядають протягом місяця. Після цього на мобільний телефон прохача надходить повідомлення з підтвердженням або відмовою у наданні виплати.

Які документи потрібні

паспорт,

ідентифікаційний код,

свідоцтва про народження дитини/дітей та реквізити банківської картки (IBAN).



