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07.04.2023  17:31   Дмитро Колонєй

Мешканці України можуть отримати по 6600 грн: хто саме

Французька організація надає фінансову підтримку переселенцям.

Можуть отримати по 6600 грн українці: хто саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Visit Ukraine, виплата від французької організації ACTED Ukraine, виплата 6600 грн. видається один платежем. Гроші надають українцям, які були змушені залишити одну із 8 областей України.
 

Організація надає фінансову підтримку переселенцям, які виїхали з таких областей:

 
  • ▪️Донецькій,
  • ▪️Луганській,
  • ▪️Харківській,
  • ▪️Сумський,
  • ▪️Чернігівській,
  • ▪️Миколаївській,
  • ▪️Запорізькій,
  • ▪️Херсонській.
 
 

Які категорії переселенців можуть розраховувати на виплату:

 
  • одинокі матері або батьки, які виховують дітей;
  • одинокі люди похилого віку (60 років і старше);
  • сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю;
  • багатодітні сім'ї;
  • сім'ї з вагітними та жінками, що годують;
  • сім'ї з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;
  • сім'ї, у яких через бойові дії повністю або частково було пошкоджено житло.
Сума за всі три місяці виплачується одночасно у розмірі 6600 грн. Оплата провадиться через відділення Ощадбанку, "Укрпошти" або ж на картку Ощадбанку.
 

Що потрібно зробити, аби отримати допомогу

 
 
Звернутися до одного з телефонів:
0800334589 (гаряча лінія);
0800336936 (кол-центр).
 
Заяву розглядають протягом місяця. Після цього на мобільний телефон прохача надходить повідомлення з підтвердженням або відмовою у наданні виплати.
 

Які документи потрібні

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • свідоцтва про народження дитини/дітей та реквізити банківської картки (IBAN).
 

Источник:   Visit Ukraine
 Тэги:  допомога, гроші, впо
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