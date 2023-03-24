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24.03.2023  18:59   Дмитро Колонєй

Ворог безуспішно атакував населений пункт Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 13 населених пунктів Харківщини. 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил агресора. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах 7 населених пунктів Харківщини: Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі. 
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу селища Гряниківка. Здійснив артилерійські обстріли по районах 6 населених пунктів Харківщини: Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на ранок 24 березня 2023 року

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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