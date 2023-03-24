24.03.2023 08:15 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 23 по 24 березня військові рф завдали удари по прикордонним населеним пунктам Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник обстріляв із мінометів та ствольної артидерії райони населених пунктів Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка.



На Куп’янському напрямку протягом попередньої доби противник ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки та Тернів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині зранку 23 березня 2023 року.

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