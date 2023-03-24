24.03.2023 07:30 Рита Парфенова

24 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.

День спрямований на підвищення рівня обізнаності суспільства про туберкульоз – хворобу, що піддається профілактиці.



Історія свята пов'язана із датою 24 березня 1882 року. Цього дня талановитий німецький вчений Роберт Кох заявив про відкриття ним бацили, яка викликає туберкульоз, що зробило реальним виявлення та лікування цього захворювання. Світова спільнота вирішила наголосити на цьому факті, і через пару десятиліть Роберт Кох отримав нобелівську премію з медицини.



Незважаючи на дослідження Коха, хворобу перемогти так і не вдалося, тому 1993 року Всесвітня Організація Охорони Здоров'я офіційно визнала хворобу лихом. Згідно із страшною статистикою щороку від напасті помирає півтора мільйона людей, причому основна частина жертв населяє країни третього світу.



День боротьби з туберкульозом має не просто налякати, змусити людину в страху вдаватися до медичних закладів та проходити регулярні обстеження, а й знати, що хвороба виліковна, а отже, опускати руки не варто.

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Щорічно 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з депресією з метою привернення уваги людей до проблем психічного здоров'я.



Один із способів лікування депресії – нормалізація рівня гормонів серотоніну та дофаміну, що забезпечується дотриманням режиму здорового сну, повноцінного харчування, перебування у яскраво освітлених місцях, регулярних фізичних навантажень. Але хтось тільки за допомогою медиків може вийти з цього гнітючого стану. В арсеналі лікарів є маса засобів, які довели свою ефективність на практиці, наприклад прийом антидепресантів, голкорефлексотерапія, розслаблюючий масаж, сеанси психотерапії і т.д.



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У 2010 році ООН започаткувала Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв. День у календарі було обрано на честь Оскара Арнульфо Ромеро-і-Гальдамеса – архієпископа Сан-Сальвадора. Монсеньєр Ромеро виступав проти бідності, соціальної нерівності, вбивств та тортур. За свої погляди архієпископ піддавався нападкам з боку прихильників радикальних течій і врешті-решт був убитий. Це сталося 24 березня 1980 року.

Також цього дня

1802 - англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент на паровоз.



1822 – англієць Вільям Черч першим запатентував друкарську набірну машину.



1890 – американський лікар Джон Рок винайшов протизаплідні пігулки.



1894 – народився Гаррі Гудіні, знаменитий американський ілюзіоніст.



1898 – продано перший американський автомобіль. Модель "Уінтон" за 1000 доларів придбав гірничий інженер Роберт Еллісон.



1906 – народилася естрадна співачка Клавдія Шульженко.



1911 – народився Джозеф Барбера, американський аніматор, художник мультиплікації, творець історій про Тома та Джеррі.



1935 – У Харкові відбулося урочисте відкриття пам'ятника Т.Г. Шевченка.



1972 – відбулася прем'єра фільму «Хрещений батько» – одного з найкращих шедеврів світового кінематографу.



1973 – народився Джим Парсонс, американський актор, відомий за роллю молодого доктора наук Шелдона Купера в комедійному серіалі «Теорія великого вибуху».



1975 – офіційним символом Канади визнано бобера.



1985 - фінська лижниця Сіско Кайнулайсен встановила світовий рекорд для жінок, пройшовши за добу на лижах 330 км.



1988 – у Шотландії збудовано найдовший замок із піску – завдовжки 8 км 325 м.



2003 – зважено далеку чорну дірку.

Іменини відзначають:

Василь, Георгій, Юхим, Іван, Олексій, Сабіна.



