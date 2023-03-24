24.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Найімовірніше, сьогодні вам ніколи буде звертати увагу на своє здоров'я. Будьте уважнішими, ваш організм буде більше звичайного схильний до впливу вірусів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо в Овна є бажання зміцнити свої позиції і поліпшити свій імідж в очах оточуючих (у тому числі в очах протилежної статі), то найлегше домогтися, звернувшись до висот філософії. Спробуйте у розмові блиснути своєю ерудицією. Можна, наприклад, здивувати оточуючих вдалою цитатою з Коельо або Канта, а ще краще - з якогось маловідомого, але пафосного філософа (поріться у Вікіпедії). Сьогодні як ніколи потрібний інтелект!

Телець (21 квітня – 21 травня)

У голові Тельця постійно народжуватимуться різноманітні плани, що стосуються влаштування та перебудови свого будинку чи дачі. Ці плани будуть дуже конструктивні і розумні, але їх може бути так багато, що не факт, що у Тельця колись дійдуть руки до їх здійснення. Якщо ви все-таки збираєтеся втілити свої задуми в життя, то непогано було б зосередитися на чомусь одному. І опрацювати це питання до кінця.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Навіть ті Близнюки, які не страждають зайвою любов'ю до філософії, можуть відчути дивний і нестримний потяг до цієї науки струсу повітря мовою. Ідеї, які спадатимуть Близнюкам на думку, здаватимуться їм блискучими та цікавими. Проте вже через пару днів вони, швидше за все, здадуться їм повною нісенітницею. Або, у кращому разі, марною грою розуму.

Рак (22 червня – 23 липня)

На думку Рака можуть спасти цікаві думки про те, як найкраще і без зайвих зусиль поліпшити своє матеріальне становище. Не факт, що ці плани вдасться одразу ж здійснити, але запам'ятати чи навіть записати їх у золотий зошит обов'язково варто. Настане час, і вони можуть обернутися дуже суттєвим прибутком. А от щодо любові, то тут Раку багато думати шкідливо. Найкраще діяти.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев відчує у собі дивовижну здатність вирішувати будь-які складні завдання максимально простим та ефективним способом. Ну а якщо вирішити складне завдання не вийде відразу, Лев просто вважає за краще переступити через неї, щоб рухатися далі. Можливо, це не зовсім правильно з погляду математики, зате з погляду ефективності – цілком.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День у Діви буде підпорядкований чіткому розпорядку, не припускаючи особливих потрясінь. Взагалі цей день буде схожий на схему, старанно викреслену під лінійку: навряд чи якісь обставини завадять вашим наміченим справам та планам. У той же час, нудним день теж не обіцяє. Щось цікаве станеться обов'язково!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Навколишнім може здаватися, що Терези розумують і несуть несусвітну нісенітницю. Більше того, іноді це здаватиметься і самим Терезам! Тим часом, раціональних зерен у їхніх міркуваннях буде чимало. Просто саме Терези будуть схильні все ускладнювати і формулювати свої думки надмірно витіювато.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Весь день у Скорпіона може піти на обмірковування різноманітних ідей і планів. Плани можуть бути різними, починаючи від думок щодо перебудови будинку і закінчуючи ідеями щодо перебудови Всесвіту. Деякі з них виглядатимуть вражаюче, проте на їхню реалізацію часу все одно не залишиться. Може, воно й на краще?

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Найкращим рішенням для Стрільця буде зайнятися чимось інтелектуально корисним. Принаймні, саме це виходитиме у вас найкраще. Та й насолоди від таких занять буде чимало. Якщо ліньки вирішувати завдання або читати розумні книги, можна просто сходити в музей, на якусь екскурсію або хоча б по Вікіпедії поблукати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ніщо так не дратуватиме Козерога, як великі істини, озвучені будь-ким! Будь-яка банальщина виглядатиме в його очах недоречною та дурною. Навколишні ж, на думку Козерога, як на зло, постійно балансуватимуть між дурістю і банальністю. Так недовго й віру в людство втратити! Єдине, що наповнюватиме Козерога оптимізмом, то це його власний інтелект. Ну а якщо оточуючі з цим не згодні, це їхні проблеми.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Головний секрет успіху Водолія криється у простоті! Шкода тільки, що сам Водолій буде схильний думати інакше, ризикуючи захопитися надмірно складними схемами та планами. Взагалі будь-яке питання Водолій ускладнюватиме настільки, що ризикує заблукати у власних думках. Користі від цього не буде жодної. Ну а головне, не потрібно шукати складних пояснень поведінці оточуючих - повірте, все набагато простіше, ніж здається!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть відчути в собі незрозумілу любов до математики. Завдання, які другого дня здалися б їм нудними і викликають позіхання, будуть не тільки вирішуватися легше звичайного, а й приносити інтелектуальне задоволення. Можливо, ви і не здобуєте славу великого математика, але зайнятися чимось розумно-корисним явно не завадить! Хоча б на рівні розгадування кросворду.



