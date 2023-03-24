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24.03.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 24 березня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Мирський гай

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +10°...+15°C (відчувається як +12°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +18°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+11°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 50%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

У давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. "Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим". У цей час розпочинається ранній рух соку у берези.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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