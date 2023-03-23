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23.03.2023  08:44   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківської області

Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 9 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл района населеного пункта Крохмальне.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у полі біля с. Іванівка Ізюмського району 50-річний цивільний підірвався на касетному боєприпасі.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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