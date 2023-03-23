Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківської області

Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 9 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка.
На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл района населеного пункта Крохмальне.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у полі біля с. Іванівка Ізюмського району 50-річний цивільний підірвався на касетному боєприпасі.
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Прагнення до власної незалежності поєднуватиметься з бажанням покомандувати іншими, через це не виключено суперництво в будь-яких сферах життя.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 23 березня проводиться Всесвітній день метеорології або Всесвітній метеорологічний день.
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