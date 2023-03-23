23.03.2023 09:21 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 22 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 193 вибухових предмета.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

22 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5.5 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 6 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 193 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 20 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 101 особа особового складу та 40 одиниць техніки.



Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1938,6 га території, 256,8 км автомобільних доріг, 8228,6 км ЛЕП, 159,2 км залізничних колій та 188,8 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 53 тис. 250 ВНП.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у полі біля с. Іванівка Ізюмського району 50-річний цивільний підірвався на касетному боєприпасі.



