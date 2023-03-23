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23.03.2023  09:25   Ніка Костенко, Василь Голосний

У Харкові реконструювали ще одну котельню (фото)

Одну з котелень в Індустріальному районі довелося заново зводити практично з нуля.

Харків, котельня
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Тут був виконаний весь комплекс робіт із реконструкції. Старе обладнання було демонтовано і замінено на нове: сучасне, енергоефективне. Зараз поставлені котли Viessmann. Вони споживають менше газу, тому підприємство економить кошти. Установлено сучасне насосне обладнання, частотні перетворювачі, що допомагає нам економити по електроенергії" - повідомив Євген Кауркін, технічний директор КП «ХТМ».
 
Роботи виконували за кредитні кошти Світового банку, усе заплановане виконали за сім місяців, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Завдяки цьому котельню вдалося запустити з початком опалювального сезону. Вона забезпечує теплом сорок житлових будинків, школу, дитсадок і лікарню.
 
Котельня обладнана потужним генератором, який дозволить навіть під час блекауту забезпечувати мешканців теплом та гарячою водою. 

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Тэги:  харків, жкг, хтм, котельня, реконструкція, індустріальний
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