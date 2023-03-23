23.03.2023 09:25 Ніка Костенко, Василь Голосний

У Харкові реконструювали ще одну котельню (фото)

Одну з котелень в Індустріальному районі довелося заново зводити практично з нуля.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



"Тут був виконаний весь комплекс робіт із реконструкції. Старе обладнання було демонтовано і замінено на нове: сучасне, енергоефективне. Зараз поставлені котли Viessmann. Вони споживають менше газу, тому підприємство економить кошти. Установлено сучасне насосне обладнання, частотні перетворювачі, що допомагає нам економити по електроенергії" - повідомив Євген Кауркін, технічний директор КП «ХТМ». Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ"Тут був виконаний весь комплекс робіт із реконструкції. Старе обладнання було демонтовано і замінено на нове: сучасне, енергоефективне. Зараз поставлені котли Viessmann. Вони споживають менше газу, тому підприємство економить кошти. Установлено сучасне насосне обладнання, частотні перетворювачі, що допомагає нам економити по електроенергії" - повідомив Євген Кауркін, технічний директор КП «ХТМ».

Роботи виконували за кредитні кошти Світового банку, усе заплановане виконали за сім місяців, повідомляє РЕДПОСТ

Завдяки цьому котельню вдалося запустити з початком опалювального сезону. Вона забезпечує теплом сорок житлових будинків, школу, дитсадок і лікарню.

Котельня обладнана потужним генератором, який дозволить навіть під час блекауту забезпечувати мешканців теплом та гарячою водою.

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