На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.
Володимир Тимошко розповів, що працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 11 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.
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