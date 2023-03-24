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24.03.2023  08:33   Рита Парфенова

На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Володимир Тимошко розповів, що працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти упродовж доби зафіксували 11 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.

Обстрілам з боку армії країни-агресора піддавалися прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 березня військові рф обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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