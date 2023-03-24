Обстріли Харківщини: куди бив ворог, розповіли в ХОВА (фото)

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
Протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та ін.
У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 березня військові рф обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.
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