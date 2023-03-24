24.03.2023 09:01 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: куди бив ворог, розповіли в ХОВА (фото)

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та ін.



У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 березня військові рф обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.





