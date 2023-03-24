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24.03.2023  09:01   Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: куди бив ворог, розповіли в ХОВА (фото)

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Окупанти обстріляли села Морозова Долина та Басове Богодухівського району

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та ін.

У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Окупанти обстріляли села Морозова Долина та Басове Богодухівського району

Окупанти обстріляли села Морозова Долина та Басове Богодухівського району

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 березня військові рф обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.
 

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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