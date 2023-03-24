Харківщина на ранок 24 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 23 по 24 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 березня.
Дві пожежі, які спричинив ворожий обстріл, виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Роботи підрозділів ДСНС з пожежогасіння унеможливлювались у зв’язку і замінюваністю території, що горіла, та через повторні ворожі обстріли.
Ще двічі рятувальники Чугуївського та Куп’янського районів виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів.
Загалом за добу з 23 по 24 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 65 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 155 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у лісі поблизу с. Григорівка на території Великобурлуцької громади від вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 46-річний чоловік.
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