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24.03.2023  09:30   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 24 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 23 по 24 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 березня.

 

Дві пожежі, які спричинив ворожий обстріл, виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Роботи підрозділів ДСНС з пожежогасіння унеможливлювались у зв’язку і замінюваністю території, що горіла, та через повторні ворожі обстріли.

Ще двічі рятувальники Чугуївського та Куп’янського районів виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів.

  • У селищі Вільча виявлені пошкодження 4 приватних домоволодінь.
  • В селі Лиман – 8 приватних домогосподарств та фельдшерський пункт.
  • В селі Вовчанські Хутори та м. Вовчанську постраждали по 2 приватні оселі.
  • На щастя обійшлось без жертв з боку цивільного населення.

Загалом за добу з 23 по 24 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 65 оперативних виїздів, з яких:

  • 42 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
  • 13 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – для проведення аварійно- рятувальних робіт;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 155 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у лісі поблизу с. Григорівка на території Великобурлуцької громади від вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 46-річний чоловік.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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