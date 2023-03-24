    
Главная Новини Харкова Армія Депутати пропонують зміни щодо строку служби військових
24.03.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Депутати пропонують зміни щодо строку служби військових

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Судово-юридичну газету,  у Раді зареєстрували законопроєкт №9142, яким пропонується встановити, що громадяни, які проходять військову службу і були мобілізовані з моменту введення воєнного стану, мають право служити не більше 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
 
Також пропонується внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині надання відстрочки від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.
 
Ініціатором даного законопроєкту виступив народний депутат Олексій Гончаренко.
 
«До мене зверталося багато військових, які пояснювали, що ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту – натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство. Закликаю якнайшвидше розглянути цей законопроєкт» , – зазначив депутат.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що в Україні зміниться закон про військовий обов'язок
 

Источник:   Судово-юридична газета
 Тэги:  агрессия россии, мобілізація. україна
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.03 Надзвичайні події У трагедії під Харковом загинув керівник низки автотранспортних компаній Валерій Добрушко 24.03 Армія Ворог безуспішно атакував населений пункт Харківщини 24.03 Надзвичайні події Прибічники Росії готуються тікати з Криму
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 