24.03.2023 21:33 Дмитро Колонєй

Депутати пропонують зміни щодо строку служби військових

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Судово-юридичну газету, у Раді зареєстрували законопроєкт №9142, яким пропонується встановити, що громадяни, які проходять військову службу і були мобілізовані з моменту введення воєнного стану, мають право служити не більше 18 місяців з моменту призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Також пропонується внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині надання відстрочки від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.

Ініціатором даного законопроєкту виступив народний депутат Олексій Гончаренко.

«До мене зверталося багато військових, які пояснювали, що ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту – натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство. Закликаю якнайшвидше розглянути цей законопроєкт» , – зазначив депутат.



