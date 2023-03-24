24.03.2023 21:54 Дмитро Колонєй
Готуємо пісні та смачні цукерки з нуту
Пропонуємо приготувати солодощі з нуту з горіхами та корицею.
Як пише РЕДПОСТ
цукерки виходять в міру солодкі, смачні та дуже корисні.
Що варто врахувати
-
Обвалювати цукерки можна не тільки в какао, підійдено і в кокосовій стружці, кориці, сухому молоці.
-
У цукерки можна додавати будь-які сухофрукти чи ароматизатори на власний смак.
Цукерки з нуту
Продукти на 17 порцій:
-
Нут 90 гр. (сухий)
-
Горіхи грецькі 30 гр
-
Мед 1,5 ст. л
-
Кориця 0,5 ч. л.
-
Какао 2 ст. л
-
Цукрова пудра 1 ст. л.
Пошгаговий рецепт приготування
-
Сухий нут промити, залити водою і залишити на 12 годин або на ніч.
-
Потім воду злити, промити ще раз і перекласти в каструлю.
-
Залити нут водою та варити приблизно 1-1,5 години до повної готовності.
-
Готовий нут відкинути на сито та дати стекти воді.
-
Подрібнити нут у м'ясорубці або за допомогою блендера.
-
Волоські горіхи подрібнити таким же способом і додати до нуту.
-
Додати мед та корицю.
-
Добре все перемішати до однорідності.
-
Скатати з цієї маси кульки розміром приблизно трохи менше волоського горіха. Повинно вийти приблизно 17-20 штук.
-
Поєднати какао і цукрову пудру і обваляти в цій суміші всі цукерки. Цукерки з нуту готові.
Смачного!
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0