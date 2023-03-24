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24.03.2023  21:54   Дмитро Колонєй

Готуємо пісні та смачні цукерки з нуту

Пропонуємо приготувати солодощі з нуту з горіхами та корицею.

Як приготувати цукерки з нуту
 
Як пише РЕДПОСТ цукерки виходять в міру солодкі, смачні та дуже корисні.
 

Що варто врахувати

  • Обвалювати цукерки можна не тільки в какао, підійдено і в кокосовій стружці, кориці, сухому молоці.
  • У цукерки можна додавати будь-які сухофрукти чи ароматизатори на власний смак.
 
 

Цукерки з нуту

Продукти на 17 порцій:

  • Нут 90 гр. (сухий)
  • Горіхи грецькі 30 гр
  • Мед 1,5 ст. л
  • Кориця 0,5 ч. л.
  • Какао 2 ст. л
  • Цукрова пудра 1 ст. л.

Пошгаговий рецепт приготування

 
  1. Сухий нут промити, залити водою і залишити на 12 годин або на ніч.
  2. Потім воду злити, промити ще раз і перекласти в каструлю.
  3. Залити нут водою та варити приблизно 1-1,5 години до повної готовності.
  4. Готовий нут відкинути на сито та дати стекти воді.
  5. Подрібнити нут у м'ясорубці або за допомогою блендера.
  6. Волоські горіхи подрібнити таким же способом і додати до нуту.
  7. Додати мед та корицю.
  8. Добре все перемішати до однорідності.
  9. Скатати з цієї маси кульки розміром приблизно трохи менше волоського горіха. Повинно вийти приблизно 17-20 штук.
  10. Поєднати какао і цукрову пудру і обваляти в цій суміші всі цукерки. Цукерки з нуту готові.
Смачного!
 
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Тэги:  рецепт, цукерки, нут, какао
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