Прогноз погоди у Харкові на 25 березня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +11°...+16°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +17°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+10°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматися від критики (навіть справедливої) та бажання одним махом розібратися з усіма проблемами.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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