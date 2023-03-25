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25.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 березня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Сад Шевченко, Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +11°...+16°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +17°...+16°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+10°C (відчувається як +15°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.
  • На річках затримується крига — варто чекати на холодне літо.
  • Падає дощ — на швидке потепління.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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