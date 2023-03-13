    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо оригінальний та смачний яблучний суп
13.03.2023  21:53   Дмитро Колонєй

Готуємо оригінальний та смачний яблучний суп

Рецепт для тих, хто хоче скуштувати щось незвичайне.

Як приготувати яблучний суп
 
Як пише РЕДПОСТ,. це холодний суп із зимових яблук, крохмалю, кориці та гвоздики. За текстурою суп виходить дуже легкий, не викликає почуття важкості
 
Є інші варіанти рецепта, в яких використовуються цибуля та паста або порошок каррі.
 

Яблучний суп

Продукти:

 

  • 4-5 яблук середньої величини,
  • 3 ст-ложки цукру (меду, сиропу),
  • 1 л води
  • 1 ст.ложка крохмалю,
  • кориця,
  • гвоздики.

Як приготувати яблучний суп

 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. У яблук видалити серцевину, очистити, нарізати часточками чи кубиками.
  2. Серцевину та шкірку варити у невеликій кількості води 10 хвилин.
  3. Відвар процідити.
  4. Додати цукор, долити необхідну кількість води та покласти нарізані яблука.
  5. Варити 5-7 хвилин|мінути|.
  6. Крохмаль розвести холодною водою, влити, помішуючи, до супу, довести до кипіння.
  7. Остудити та подавати на стіл

 


Тэги:  рецепт, суп, яблука, піст
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.03 Кулінарні рецепти Рецепт смачних курячих стегенець з сухариками 11.03 Кулінарні рецепти Готуємо пісний та корисний “Банановий чай” 08.03 Кулінарні рецепти Готуємо пісні та яскраві "Французькі тости" з яблуками
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 