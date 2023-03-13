13.03.2023 21:53 Дмитро Колонєй

Готуємо оригінальний та смачний яблучний суп

Рецепт для тих, хто хоче скуштувати щось незвичайне.

Як пише РЕДПОСТ ,. це холодний суп із зимових яблук, крохмалю, кориці та гвоздики. За текстурою суп виходить дуже легкий, не викликає почуття важкості

Є інші варіанти рецепта, в яких використовуються цибуля та паста або порошок каррі.

Яблучний суп

Продукти:

4-5 яблук середньої величини,

3 ст-ложки цукру (меду, сиропу),

1 л води

1 ст.ложка крохмалю,

кориця,

гвоздики.

Покроковий рецепт приготування

У яблук видалити серцевину, очистити, нарізати часточками чи кубиками. Серцевину та шкірку варити у невеликій кількості води 10 хвилин. Відвар процідити. Додати цукор, долити необхідну кількість води та покласти нарізані яблука. Варити 5-7 хвилин|мінути|. Крохмаль розвести холодною водою, влити, помішуючи, до супу, довести до кипіння. Остудити та подавати на стіл



