12.03.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт смачних курячих стегенець з сухариками

Соковита та золотиста курка стане доповненням сімейної вечері та подарує насичений смак та аромат, передає РЕДПОСТ.

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

Для курки та соусу:

4 столових ложок оливкової олії;

8-10 середніх курячих стегенець на кістці;

1 чайна ложка дрібної солі;

300 г печериць, нарізаних товстими скибочками;

2 цибулі, нарізаних невеликим кубиком;

4 великі зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;

банку цілих очищених помідорів;

2 великі лаврові листи;

3/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

Для сухариків:

150 г хлібу, порізаного кубиками;

3/4 чайної ложки дрібної солі;

1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

2 столові ложки оливкової олії.

Крок 1

Обсмажте курку і приготуйте соус: у великій сковороді на середньому вогні нагрійте 2 столові ложки оливкової олії, доки вона не почне мерехтіти. Приправте половину курячих стегенець 1/4 чайної ложки солі і готуйте шкірою вниз, поки шкіра стане хрусткою і золотисто-коричневою, від 8 до 10 хвилин.

Обережно переверніть стегна; готуйте, поки не підрум'яниться, ще 2-3 хвилини; потім перекладіть на тарілку. Повторіть з куркою, що залишилася. Перекладіть курку на тарілку і накрийте, щоб вона не охолола.

Крок 2

Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Розкладіть гриби по дну форми для випікання.

Крок 3

Для соусу в окрему сковорідку додайте олію, цибулю, часник і дрібку солі. Готуйте на середньому вогні близько 2 хвилин. Згодом додайте помідори, лавровий лист, 1/2 чайної ложки солі, що залишилася, і перець. Збільшіть вогонь до сильного та обережно перемішайте, розбиваючи помідори на великі шматочки дерев'яною ложкою. Коли соус закипить, зменшіть вогонь до середнього та варіть, не накриваючи кришкою, поки соус не увариться наполовину, 5-7 хвилин.

Крок 4

Приготуйте грінки: поки соус кипить, у мисці перемішайте хліб, сіль і перець, щоб вони були покриті, додаючи при необхідності 1-2 столові ложки олії. Спробуйте і приправте сіллю та/або перцем за бажанням, потім розкладіть на великій деко з бортиками.

Крок 5

Поверніться до курки та соусу: коли соус зменшиться наполовину, вилийте його на викладені гриби, а зверху покладіть курку.

Крок 6

Поставте курку на нижню полицю духовки; встановіть деко з грінками посередині. Підсмажте грінки протягом 10 хвилин, готуючи до золотаво-коричневого кольору. Готуйте курку загалом 25-30 хвилин або поки м'ясо не стане м'яким.

Крок 7

Подавайте курку поверх грінок, щедро полив зверху соусом, щоб хліб увібрався соус і подавайте гарячим.



