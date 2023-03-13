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13.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 березня

Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -3°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • 13 березня вважається астрономічним рубежем зими і літа.
  • У народі помічено, що цей день завжди буває теплим, щоправда і дощ може бути, але це хороша прикмета: на багатий врожай і хороше літо.
  • Про весняну погоду судили по тому, як тануть круги навколо дерев: "круті краї, крута і весна буде, пологі - весна буде протяжною".
  • Дзвінка крапель обіцяє великий урожай влітку.
  • Граки прилетіли – скоро розтане сніг.
  • Кола навколо сонця обіцяють врожайний рік.
  • Вітер південний повіяв – буде хороший урожай і улов риби.
  • Удень похмуро – вночі будуть заморозки.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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