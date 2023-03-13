13.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 березня

Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -3°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

13 березня вважається астрономічним рубежем зими і літа.

У народі помічено, що цей день завжди буває теплим, щоправда і дощ може бути, але це хороша прикмета: на багатий врожай і хороше літо.

Про весняну погоду судили по тому, як тануть круги навколо дерев: "круті краї, крута і весна буде, пологі - весна буде протяжною".

Дзвінка крапель обіцяє великий урожай влітку.

Граки прилетіли – скоро розтане сніг.

Кола навколо сонця обіцяють врожайний рік.

Вітер південний повіяв – буде хороший урожай і улов риби.

Удень похмуро – вночі будуть заморозки.



