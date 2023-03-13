Прогноз погоди у Харкові на 13 березня

Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -3°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Найкращий день для реалізації своїх задумів – зірки обіцяють, що результат порадує вас і навіть може виявитися вищим за очікуваний.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
13 березня 1989 року було винайдено Всесвітнє павутиння (World Wide Web, WWW).
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