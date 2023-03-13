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13.03.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Загарбники визнають, що не можуть перемогти українців на полі бою (відео)

Про це йдеться у розмові, яка була перехоплена воєнною розвідкою України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, цивільний з тимчасово окупованої території в Луганській області розповідає в розмові, як населення готували до війни, про слабкість російської армії та необхідність підняття лозунгів “за отечество”.
 
  • «сил не хватает, понимаешь, здесь в Москве проблемы»;
  • «ну вот это наше знамя (щодо георгіївської стрічки), здесь мы подняли его еще в 2012 году, мы знали, что будет война на Украине»;
  • «проблема здесь потому, что на поле боя мы не можем их победить как бы это не казалось…у них мобилизационный ресурс гораздо больше чем у нас»;
  • «понимаешь, все наши успехи на фронте какие-нибудь абрамовичи тут же минимизируют, мы уже под Киевом были»;
  • «надо лозунги поднимать «за отечество»;
  • «на самом деле цель их очень ясна - это разделение Российской Федерации, уничтожение».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на Харківщині ледве виживають, пиячать та проклинають, що поїхали на війну.
 
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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