Загарбники визнають, що не можуть перемогти українців на полі бою (відео)
Про це йдеться у розмові, яка була перехоплена воєнною розвідкою України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, цивільний з тимчасово окупованої території в Луганській області розповідає в розмові, як населення готували до війни, про слабкість російської армії та необхідність підняття лозунгів “за отечество”.
«сил не хватает, понимаешь, здесь в Москве проблемы»;
«ну вот это наше знамя (щодо георгіївської стрічки), здесь мы подняли его еще в 2012 году, мы знали, что будет война на Украине»;
«проблема здесь потому, что на поле боя мы не можем их победить как бы это не казалось…у них мобилизационный ресурс гораздо больше чем у нас»;
«понимаешь, все наши успехи на фронте какие-нибудь абрамовичи тут же минимизируют, мы уже под Киевом были»;
«надо лозунги поднимать «за отечество»;
«на самом деле цель их очень ясна - это разделение Российской Федерации, уничтожение».