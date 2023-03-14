Прогноз погоди у Харкові на 14 березня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+5°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+2°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Ідеї, які сьогодні спадуть вам на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.
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