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14.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 березня

Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.

фонарь

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+5°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+2°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо 14 березня йде сніг з дощем і дме теплий вітер, значить літо буде мокре; а мороз і вітер з півночі - до літа холодного.
  • З дахів капає вода - до погожого літа.
  • Сніг в цей день віщує хороший урожай грибів.
  • Якщо граки вже прилетіли з півдня, то сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.
  • Заметіль сьогодні обіцяє затяжні морози і поганий урожай.
  • Південний вітер - до дощового літа, північний - до холодного.
  • Багато калюж біля порога - буде багато меду у бджіл.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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