14.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 14 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ідеї, які сьогодні спадуть вам на думку, можуть виявитися дуже цінними, проте не варто поспішати з їхньою реалізацією, остаточне рішення краще відкласти на потім.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна краще не провокувати! Навіть незважаючи на його вразливу поступливість і безтурботність. Не те що оточуючим, але навіть самому Овну може здатися, що він – сам спокій та миролюбність, проте тим несподіваним буде раптовий напад подразнення. Одним словом, не дражніть Овна - так усім буде краще!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Найефективніший шлях для Тельця – це не чинити опір обставинам і спокійно плисти за течією. Цього дня безглуздо сперечатися з долею і тим більше намагатись діяти за суворим планом. Плани будувати, звичайно, можна, але при цьому Тельцю слід бути готовим до того, що протягом дня вони можуть неодноразово змінюватися. Довіртеся своїй інтуїції – вона підкаже, як краще діяти у несподіваних ситуаціях.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Творчий порив може накотити на Близнюків несподівано, буквально на рівному місці. Без попередження як цунамі. Ця хвиля накриє Близнюків з головою, понесе в незрозумілі дали, змусить забути про всі поточні справи та плани. Але наприкінці, дивишся, і залишить по собі на березі якусь безцінну перлину.

Рак (22 червня – 23 липня)

Жодні непередбачені обставини не зможуть збити Рака з ритму. Можливо, якісь незаплановані події на якийсь час відвернуть його, але це не завадить Раку організуватися і все-таки довести свої справи до кінця. Так що в цілому день обіцяє пройти продуктивно, особливо якщо Рак не дратуватиметься на прикрі перешкоди.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День у Лева загалом обіцяє пройти спокійно та позитивно. Проте протягом дня можливі несподівані повороти. Не виключено, що якась зустріч різко змінить усі ваші плани. Проте всі ці події матимуть короткочасний характер. Швидше це буде схоже на бурхливий, але швидкоплинний, грибний дощ у погожий літній день, за яким знову вигляне сонце.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У життя Діви увірветься свіжий струмінь! Можливо, це буде якесь нове, незвичне почуття. Або, можливо, випадковий погляд на знайомі речі змусить Діву побачити в них несподіваний сенс. Дивіться, як би вам не загубити голову! Наслідки цих захоплень Діви ще довго можуть розходитися з її долі, немов кола по воді.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки будуть прихильні до Терезів! День обіцяє складатися досить позитивно та без особливих потрясінь. Буде час і відпочити, і зайнятися справами. Протягом дня Терези цілком можуть очікувати приємні несподіванки. Ну а від неприємних поворотів Терези вбереже їх внутрішня обачність і інтуїція, що загострилася.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

З ранку в душі у Скорпіона почне потихеньку стискатися якась невидима пружина. Ні оточуючі, ні сам Скорпіон можуть навіть не помічати цього, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! День же буде наповнений подіями, які можуть спровокувати у Скорпіона спалах раптового гніву. З боку це буде схоже на те, якби хтось вирішив пограти з сірниками поруч із бочкою бензину.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День у Стрільця обіцяє складатися досить успішно. З ранку зірки налаштовуватимуть вас на позитивний лад, наповнюючи спокійною, впевненою силою. Втім, розслаблятися не слід: протягом дня доля може не раз надати Стрільцеві чудові шанси для того, щоб перемогти своїх суперників або конкурентів. Втративши ж ці шанси, Стрілець ще довго шкодуватиме про це.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу буде дуже корисний повноцінний відпочинок у колі найближчих людей. Швидше за все, вільний час йому захочеться провести вдома, однак упродовж дня плани Козерога можуть неодноразово змінюватись. Хоч сам Козеріг і не налаштований виявляти ініціативу, але із задоволенням прийме пропозицію погуляти чи сходити у гості до друзів. Головне, щоб ця пропозиція виходила від людини, з якою Козерогу по-справжньому комфортно.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію захочеться відпочити і розслабитися, ось тільки вийде це навряд чи. Швидше за все, тільки-но Водолій зручніше влаштується в якомусь затишному містечку з бажанням нічого не робити найближчим часом, як обставини змусять його різко змінити свої плани. Або просто якась ідея несподівано спаде йому на думку, нагадавши про приказку: «Полювання ще неволі».

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риб можуть очікувати на різноманітні сюрпризи! У їхньому серці може спалахнути несподівана і бурхлива пристрасть, яка навряд чи обмежиться простим романом. Навіть якщо цей роман не буде довгим, він все одно залишить у душі відчутний слід. Почуття можуть наринути на Риб настільки раптово, що вони зовсім не встигнуть до них підготуватися. А можуть і не наринути – тут уже кому як пощастить.



