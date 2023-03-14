14.03.2023 07:30 Рита Парфенова

14 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.





Березень 2014 року увійшов у новітню історію України фактичною анексією Криму військами рф. Крім того, в південно-східних регіонах України закликали до від'єднання від України.



Саме у березні 2014 року добровольці із Самооборони Майдану вирушили на військовий полігон для проходження військової підготовки для подальшої участі у воєнних діях.



Цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.



* * *



Щороку 14 березня відзначається День числа "Пі": тому що в американському варіанті написання 14 березня виглядає як 3.14.



Це неофіційне свято вигадав у 1987 році фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу, який і помітив, що в американській системі запису дат (місяць/число) дата 14 березня – 3/14 – і час 1:59 збігається з першими розрядами числа π = 3.14159).



До речі, 22 липня також є подібним святом, адже у нашій традиції ця дата виглядає як 22/7, а результат цього дробу – приблизно і є число Пі.



Фахівці вважають, що це число було відкрито вавилонськими магами. Воно використовувалося для будівництва знаменитої Вавилонської вежі. Проте недостатньо точне обчислення значення Пі призвело до краху проекту. Можливо, що ця математична константа лежала основу будівництва легендарного Храму царя Соломона.



Цього дня читають хвалебні промови на честь числа π, його ролі в житті людства, малюють антиутопічні картини світу без π, печуть та їдять пиріг із зображенням грецької літери «пі» або з першими цифрами самого числа, п'ють напої та грають у ігри , що починаються на «пі», вирішують математичні головоломки та загадки, водять хороводи навколо предметів, пов'язаних із цим числом.



* * *



14 березня у багатьох країнах відзначається Міжнародний день річок, який раніше мав назву Міжнародний день боротьби проти гребель, за річки, воду та життя. На початку антиплотинного світового руху, 1998 року, цього дня пройшло понад 50 акцій протесту у більш ніж 20 країнах світу, у тому числі в Бразилії, Індії, Таїланді, Австралії, Росії, Японії, США.



Ініціатива проведення «Міжнародного дня дій проти гребель» належить екологічній організації зі Сполучених Штатів Америки, назва якої перекладається російською мовою як «Міжнародна мережа рік». Американці запропонували відзначати «день дій проти гребель» під гаслом: «За річки, воду та життя!».



Активістам руху проти гребель вже вдалося досягти реальних результатів: у Сполучених Штатах було демонтовано дві шістдесятиметрові греблі, а у Швеції прийнято закон, який забороняє будувати греблі понад п'ятнадцять метрів заввишки.

Прикмети дня

Сьогоднішня дата в народі отримала назви Євдокія Свистунья, Євдокія плющиха, Авдотья Веснівка, Авдотья – підмочі поріг.



За старим стилем день пам'яті Євдокії випадав на 1 березня, коли відзначали Новий Рік. Цей день вважався важливим періодом переходу від зими до весни, пробудження природи. В цей час дмуть березневі вітри. Люди вірили, що чим голосніше свистить вітер, тим швидше настане весна, тому виходили на пагорб з глиняними свистульками.



Селяни готувалися до майбутніх польових робіт: лагодили вози, сіяли насіння на розсаду. Сіяти потрібно було до сходу сонця і при цьому покривати голову хусткою, щоб капуста була великою і твердою. З дахів змітали сніг, збивали бурульки. Увечері під поріг клали сиру ганчірку. Якщо до ранку вона замерзне, то весна буде холодною.



Сніг, що випав 14 березня, за повір'ям має цілющі властивості. Жінки вмивалися ним і прали тканину в березневій воді. Дівчата з цього дня приступали до ткацтва і вишивки. Перший день весни вважався великим святом. Молодь виходила на гірки "кликати весну", співала веснянки.



Також 14 березня було заведено давати милостиню. Прийнято було подавати не тільки за себе, але і за покійних рідних. Через добрий вчинок покійним прощаються гріхи. Подавати милостиню потрібно було так, щоб ніхто цього не бачив, і не хвалитися своїм вчинком.

Також цього дня

1804 року народився Йоганн Штраус-батько, австрійський композитор, скрипаль, диригент, творець віденського вальсу.



1854 – народився Пауль Ерліх, німецький лікар, імунолог, бактеріолог, хімік, основоположник хіміотерапії, нобелівський лауреат.



1879 – народився Альберт Ейнтштейн, фізик. Найбільшу популярність Ейнштейну принесла теорія відносності, викладена ним уперше 1905-го. В умах багатьох людей ім'я Ейнштейна також пов'язане із атомною проблемою. Дійсно, розуміючи, якою трагедією для людства могло б виявитися створення у фашистській Німеччині атомної бомби, він у 1939 р. направив президенту США лист, який послужив поштовхом для робіт у цьому напрямку в Америці.



1933 – народився Майкл Кейн, британсько-голлівудський актор («Міс Конгеніальність», «Правила виноробів», «Тихий американець»).



1946 – Ернест Хемінгуей після трьох розлучень одружився з Мері Велш, з якою не розлучався до своєї смерті. Він зустрівся з нею 1944 року у Франції і вже восьмого дня знайомства запропонував стати його дружиною. Те, що він був одружений, а вона одружена, для нього не було перешкодою.



1947 – народився Біллі Крістал, голлівудський актор («Коли Гаррі зустрів Саллі», «Аналізуй це»), кінорежисер, конферансьє, сценарист та продюсер.



1956 - американська компанія Ampex продемонструвала перший в історії відеомагнітофон.



1958 – створено першу українську ЕОМ «Київ».



1958 – засновано премію Греммі.



1962 – народився Ігор Кондратюк, український телеведучий та продюсер.



1986 – народився Джеймі Белл, британський актор («Біллі Елліот», «Орел Дев'ятого легіону», «Джейн Ейр», «На межі»).



1990 – у Стрию Львівської області вперше за радянських часів підняли український національний (синьо-жовтий) прапор над адміністративною будівлею – міськвиконкомом.



1994 – випущено реліз Linux 1.0.0.



2000 – американський «батько жахів» Стівен Кінг став першим у світі письменником, який опублікував свій твір в Інтернеті (за день його прочитали 2 мільйони людей).



2004 - у США в Каліфорнійській пустелі Мохаві пройшла гонка автомобілів-роботів. Усі зійшли з дистанції.



2014 – бій на Римарській у Харкові. Під час проросійських виступів відбувся бій між українськими активістами та проросійськими бойовиками.

Іменини відзначають:

Антон, Антоніна, Євдокія, Нестор.



